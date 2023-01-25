Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса - Украина» сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет УНИАН.

— Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии, – сказал Ярослав Надь.

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

— Мы сейчас обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты, — прим.) именно Украине, — подчеркнул Ярослав Надь.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки передадут Украину свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.