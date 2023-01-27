Европейский Союз предложил новый раунд широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.
Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает Bloomberg.
Эти санкции в отношении Минска будут соответствующими многим санкционным пакетам, которые ЕС ранее ввел в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны.
Предлагаемые мероприятия включают:
По аналогии с санкциями против России, в предложениях будут исключения для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Эти санкции также позволят ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.
Предлагаемые меры требуют одобрения всех государств-членов. ЕС также работает над 10-м пакетом санкций в отношении России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.
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Европейский Союз предложил новый раунд широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.
Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает Bloomberg.
Эти санкции в отношении Минска будут соответствующими многим санкционным пакетам, которые ЕС ранее ввел в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны.
Предлагаемые мероприятия включают:
По аналогии с санкциями против России, в предложениях будут исключения для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Эти санкции также позволят ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.
Предлагаемые меры требуют одобрения всех государств-членов. ЕС также работает над 10-м пакетом санкций в отношении России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.