Европейский Союз предложил новый раунд широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает Bloomberg.

Эти санкции в отношении Минска будут соответствующими многим санкционным пакетам, которые ЕС ранее ввел в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны.

Предлагаемые мероприятия включают:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.

По аналогии с санкциями против России, в предложениях будут исключения для лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Эти санкции также позволят ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

Предлагаемые меры требуют одобрения всех государств-членов. ЕС также работает над 10-м пакетом санкций в отношении России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.