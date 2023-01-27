Народные депутаты Украины от запрещенной ОПЗЖ облюбовали ОАЭ, а некоторые из нардепов уже перебрались в Дубай, в частности Наталию Королевскую, Вадим Столар и Суто Мамоян.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды Батальон Дубай. Кто прячется в Персидском заливе».

По информации собеседников УП среди политиков и бизнесменов, в Дубай уже перебрались депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Вадим Столар, часто прилетает в гости депутат Суто Мамоян.

Сугубо Мамояна журналист УП встретил в Дубаи в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января. По данным источников УП в бизнес-кругах, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где он хочет получить посредничество между властью и собственниками. Источники утверждают, что в Дубай Мамоян летает для встреч с владельцами.

В канун Нового года Вадима Столара заметили в Дубаи в российском ресторане Suvoroff. По данным источников УП в дипломатических кругах, украинский нардеп даже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты ОАЭ, а значит, он собирается жить в Персидском заливе.

Столар вернулся в Украину и уже не смог пересечь границу. По информации источников УП в бизнес-кругах, депутат ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

В Дубае украинские ВИПы чувствуют себя защищенными, потому что в ЕС действует финансовый мониторинг, а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает откуда деньги.

Напомним, 17 августа «Украинская правда» обнародовала расследование украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе, которые на протяжении почти 6 месяцев не принимали участия в заседаниях ВР.