Пакистан и РФ окончательно согласуют все коммерческие условия сделки, включая использование валюты, отличной от доллара, для продажи более дешевой нефти Исламабада. К апрелю РФ начнет поставки.

Об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на местное издание.

— В марте все коммерческие условия соглашения с Россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть станет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран, – сказал Мусадик Малик.

По соглашению с Россией, Пакистан также приступил к разработке целостного плана энергетической безопасности, который будет реализован до конца этого года, включающего импорт сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других нефтепродуктов.

- Нефть, СПГ, газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставки топлива по доступным ценам, - добавил министр.

Он отметил, что сейчас у российских компаний нет газа для экспорта в Пакистан, но на следующий зимний сезон, согласно другому соглашению, Пакистан сможет покупать спотовые партии СПГ у двух компаний, определенных российским правительством.

Ранее Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках в республику российской нефти и нефтепродуктов.

Напомним, ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит Москве 172 миллиона долларов в день (или 160 миллионов евро).