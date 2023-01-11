Ограничение Запада по ценам на российскую нефть стоит Москве 172 миллиона долларов в день (или 160 миллионов евро).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

В отчете отмечается, что потерянная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, когда ограничение будет распространено и на нефтепродукты с 5 февраля.

Исследование дает дополнительные доказательства того, как ограничения, введенные странами G7, и связанные с ними санкции Европейского Союза бьют по Москве.

Флагманская российская нефть уже продается ниже мировых цен более чем вдвое.

«Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось», — сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Исследовательская организация заявила, что Евросоюз должен еще больше закрутить гайки в отношениях с Москвой. По данным CREA, дальнейшее снижение верхнего предела до $25-35 за баррель с действующих $60, будет выше затрат на добычу и транспортировку в России, но сократит доходы страны от экспорта нефти как минимум еще на 100 миллионов евро в день.

«Крайне важно снизить ценовой потолок до уровня, который лишает кремль возможности получать налогооблагаемую нефтяную прибыль, а также ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России», — сказал Лаури Мюлливирт.

Хотя скидка может увеличиваться, всегда существует вероятность того, что Россия может произвольно сократить поставки, чем грозит кремль, что приведет к росту цен на нефть.

По данным организации, россия отгрузила сырую нефть на сумму €3,1 млрд на судах, на которые распространяется ценовой потолок. Другие меры, предпринятые наряду со снижением ценового предела, такие как усиление штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции по продаже танкеров, могут сократить доходы от ископаемого топлива еще на 200 млн евро в день, говорится в сообщении.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами в декабре, достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов россии.

«Хотя предел цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы россии от энергоносителей», - сказала Джанет Йеллен перед встречей с канадской коллегой Христей Фриланд..

Напомним, цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

Между тем, в Кремле заявили, что еще не видели случаев ограничения цен на российскую нефть, введенного Западом в прошлом месяце.