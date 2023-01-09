Цена на российскую нефть марки Urals рухнула на первых в 2023 году мировых торгах ниже 40 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

При этом европейский запрет и санкции G7 сделали Россию все более зависимым от Китая и Индии.

Согласно данным, предоставленным Bloomberg Argus Media, именно нефть Urals, которая преимущественно экспортируется (на нее приходится почти 2/3 российского нефтяного экспорта), стоила 37,80 долларов за баррель в балтийском порту Приморск РФ. Это рекордная самая низкая цена с весны 2020 года. Глобальный ориентир – нефть марки Brent – в тот же день оценивали на уровне 78,57 долларов.

С начала 2023 года Urals подешевела примерно на 10%. Ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent и на треть ниже ценового потолка, который страны G7 установили на отметке 60 долларов за баррель.

— Ключевой причиной снижения цен, по всей вероятности, стала потеря европейского рынка, поскольку теперь Россия зависит от крохотной группы покупателей, в частности Китая и Индии. И поскольку танкерам приходится плыть на тысячи километров дальше, чтобы доставить груз из западных российских портов в эти покупатели, стоимость фрахта судов резко возросла. Это заставило снизить цену на российскую нефть, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

Напомним, страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Это в свою очередь уменьшило доходы России.