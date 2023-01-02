Страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Это в свою очередь уменьшило доходы России.

Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Укринформу».

Дипломат напомнил, что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Евросоюз ввел девять пакетов санкций против Москвы. Таким образом, ЕС уменьшил зависимость от российских энергоресурсов.

— Мы радикально снизили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов, — сказал Матти Маасикас.

Посол объяснил, что Россия может продавать свою нефть в другие страны и другие рынки, но по сниженной стоимости.

— Доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель — российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем по миру, — добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на нее в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.