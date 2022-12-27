Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2023 г. запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на нее в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.

Об этом пишет Радио Свобода.



Отмечается, что указ Путина касается не только нефти, но и нефтепродуктов, однако дата, с которой торговля ими по установленному потолку цен будет запрещена, должна отдельно определить правительство.



5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимого по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами «Группы семи» и Австралией.

Цель этого решения – снизить доходы России, которые помогают ее власти продолжать войну против Украины, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.