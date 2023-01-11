В Кремле еще не видели случаев ограничения цен на российскую нефть, введенное Западом в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Что касается потерь, то потолка пока особо никто не видел», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что Россия сделает все, чтобы оградить себя от планов ведущих экономик Большой семерки (G7) ввести два вида предельных цен на российские нефтепродукты.

В настоящее время основная российская марка Urals торгуется ниже предельной цены в 60 долларов за баррель, введенной Западом в рамках санкций против Москвы в связи с вторжением в Украину.

Ограничение цен позволяет странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую сырую нефть по морскому пути, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не продается по цене менее 60 долларов.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце подписал указ, запрещающий поставки сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, придерживающиеся ограничений.

Российская нефть обычно продается с дисконтом до международных стандартов, таких как Brent. Дисконт увеличился после западных санкций.

Официальный представитель G7 заявил, что коалиция будет стремиться установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале: один для продуктов, продаваемых с премией к сырой нефти, а другой — для торгующихся со скидкой.