Правительство Японии вводит новые санкции против России. В частности, речь идет о замораживании активов 22 физических и трех юридических лиц и запрете на экспорт товаров 49 российским компаниям.

Об этом сообщило министерство иностранных дел страны в пятницу, 27 января, пишет DW.

В число лиц, чьи активы замораживает Япония, попали российское военное командование, члены правительства РФ, в том числе министр юстиции Константин Чуйченко, первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Также под санкции попал ряд представителей оккупационных администраций РФ в Крыму и других регионах Украины.

Также в санкционный список были внесены авиастроительная корпорация «Иркут», производящая как гражданские, так и военные самолеты, «Московский машиностроительный завод «Авангард» и автопроизводитель «Камаз».

Среди товаров, поставки которых будут запрещены с 3 февраля, указываются радиоактивные материалы, ядерные установки, водометы, оборудование для разведки нефти и природного газа. Также в список внесены оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты, подшипники.

В список также добавлены материалы и химикаты, слезоточивый газ, порошок для отпечатков пальцев, взрывчатые вещества, вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения, а также вакцины и медицинские изделия.

Также Япония планирует дополнительно ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, «которые могут способствовать развитию военного потенциала».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.