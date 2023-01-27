Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
Впервые эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение.
В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключения от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановки вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.
Ранее стало известно, что правительство Японии вводит новые санкции против России. В частности, речь идет о замораживании активов 22 физических и трех юридических лиц и запрете на экспорт товаров 49 российским компаниям.
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Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, то есть до 31 июля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.
Впервые эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были значительно расширены с февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение.
В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключения от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановки вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.
Ранее стало известно, что правительство Японии вводит новые санкции против России. В частности, речь идет о замораживании активов 22 физических и трех юридических лиц и запрете на экспорт товаров 49 российским компаниям.