Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга Народа» Юрий Степанец рассказал, как получить компенсацию за приобретенные генераторы для нужд жителей городских многоэтажек.

Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского городского совета, сообщает пресс-служба политической партии «Слуга Народа».

— Как человек с инвалидностью, я сам понимаю масштабы проблемы отключения света. Речь идет и об отоплении, и лифтах, и доступе в интернет, и водоснабжении. Поэтому такое решение важно для тех горожан, которые остались в Николаеве. ОСМД и управляющие компании могут получить компенсацию за генераторы мощностью от 3 киловатт. В принципе, этой мощности хватит для того, чтобы создать в доме собственный небольшой пункт несокрушимости – организовать подзарядку гаджетов, запустить вайфай и т.д. – отмечает депутат.

Многие дома покупают оборудование большей мощности, чего хватает на обеспечение отопления, водонасосных установок, запуск лифтов. Юрий Степанец предложил внести правки в решение, чтобы выплачивать компенсацию не только на топливные генераторы, но и инверторно-аккумуляторные системы питания, сообщают в политисле.

— Это экономически более выгодный вариант на перспективу и более экологичный. Коллеги из комиссии поддержали эту идею, и на следующем заседании мы уже оформим эти правки, – объяснил Юрий Степанец.

Уже сейчас можно оформить заявление на частичную компенсацию. Для этого необходимо обратиться в Центр энергоэффективности Николаева со следующими документами:

заявлением на частичную компенсацию стоимости генератора;

копиями платежных документов, подтверждающих факт приобретения генератора;

копиями документов с указанием технических характеристик генератора, его серийного номера и других заводских маркировок;

копиями выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документом, подтверждающим полномочия юридического лица на

управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола);

документом, подтверждающим взятие приобретенного генератора на

баланс юридического лица (собственника).

Ранее сообщалось, что жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.