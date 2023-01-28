В ходе второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Среди прочего, они совершили атаку на интернат-страницы кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт «Сторож государства» (Hlídač) и на сайт Министерства иностранных дел Чехии.

Об этом сообщила компания по обеспечению безопасности Check Point, предупредившая, что атаки могут продолжаться в течение выходных дней и направлены на сайты, публикующие результаты выборов.

«Мы можем подтвердить, что сайт Министерства иностранных дел стал мишенью кибератаки, что, однако, не имело серьезных последствий для информационной безопасности», — сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Вернерова.

Аналогичные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов президента Чехии.