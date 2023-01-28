В ходе второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.
Среди прочего, они совершили атаку на интернат-страницы кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт «Сторож государства» (Hlídač) и на сайт Министерства иностранных дел Чехии.
Об этом сообщила компания по обеспечению безопасности Check Point, предупредившая, что атаки могут продолжаться в течение выходных дней и направлены на сайты, публикующие результаты выборов.
«Мы можем подтвердить, что сайт Министерства иностранных дел стал мишенью кибератаки, что, однако, не имело серьезных последствий для информационной безопасности», — сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Вернерова.
Аналогичные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов президента Чехии.
Напомним, Киберспециалисты Службы безопасности остановили попытку российских хакеров сломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В ходе второго тура выборов президента Чехии некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.
Среди прочего, они совершили атаку на интернат-страницы кандидата на пост президента Петра Павела, на сайт «Сторож государства» (Hlídač) и на сайт Министерства иностранных дел Чехии.
Об этом сообщила компания по обеспечению безопасности Check Point, предупредившая, что атаки могут продолжаться в течение выходных дней и направлены на сайты, публикующие результаты выборов.
«Мы можем подтвердить, что сайт Министерства иностранных дел стал мишенью кибератаки, что, однако, не имело серьезных последствий для информационной безопасности», — сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Вернерова.
Аналогичные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов президента Чехии.
Напомним, Киберспециалисты Службы безопасности остановили попытку российских хакеров сломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.