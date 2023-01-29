Финляндия надеется, что вместе со Швецией она станет членом Североатлантического Альянса до следующего саммита НАТО. Он должен пройти в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью местному изданию Ylen Ykkösaamu.

По его словам, Финляндия и Швеция продолжат общий путь к членству в НАТО.

— Надеюсь, что обе страны станут членами Альянса до следующего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле... У меня создалось впечатление, что дорога НАТО не закрыта ни для одного из нас, — заявил Пекка Хаависто.

Он выразил уверенность, что «благоприятное временное окно» для вступления стран в Альянс откроется после турецких выборов (парламентских и президентских), запланированных на май.

При этом глава МИДа отказался допускать возможности членства Финляндии в Альянсе без Швеции.

– Не думаю, что будет такая ситуация – подытожил он

Ранее Финляндия предложила тайм-аут в переговорах с Турцией по поводу заявки на членство в НАТО.