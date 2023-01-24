В переговорах Финляндии и Швеции с Турцией необходим тайм-аут на несколько недель по поводу их заявки на вступление в военный альянс НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонное интервью Пекки Хаависто агентству Reuters.

— Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда уляжется пыль после сложившейся ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов. Я думаю, что будет перерыв на пару недель, – сказал министр.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора после того, как Россия вторглась в Украину, и теперь они нуждаются в поддержке всех нынешних государств-членов НАТО, чтобы стать членом Альянса.

Но Турция заявила, что Швеция, в частности, должна занять более четкую позицию по отношению к тем, кого Анкара считает террористами: преимущественно это курдские боевики и группа, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.

Хаависто сказал, что в понедельник он разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

— Конечно, они испытывают давление со стороны предстоящих выборов в середине мая, и поэтому дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась во многих отношениях, — сказал Пекка Хаависто.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что президентские и парламентские выборы будут перенесены на месяц, 14 мая.

Финляндия и Швеция неоднократно заявляли, что планируют присоединиться к альянсу одновременно, и Хаависто сказал, что не видит причин рассматривать вопрос о том, может ли Финляндия действовать в одиночку.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые назвал публично условие, при котором будет одобрен меморандум о вхождении Швеции в НАТО.