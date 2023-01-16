Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично назвал условие, при котором будет одобрен меморандум о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина.

Реджеп Эрдоган заявил, что его страна одобрит меморандуп только после того, как Швеция выдаст 130 террористов.

«Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вступлении в НАТО они должны выдать нам около 130 террористов. Они этого не сделали», – сказал он.

Советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин заявил, что Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств, чтобы выиграть войну.