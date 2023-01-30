Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что военные силы США не были вовлечены в удары по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев.

Об этом пишет Reuters.

Анонимный американский чиновник сказал агентству, что к этому инциденту, вероятно, причастен Израиль. Об этом также сообщили Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников и Associated Press.

Тегеран официально не обвинял Израиль в атаке, но государственное телевидение транслировало комментарии законодателя Хоссейна Мирзаи о «весомых предположениях», стоящих за атакой Израиль.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян назвал взрыв трусливым ударом. Израильские военные отказались от комментариев.

Напомним, в ночь на 29 января в иранской провинции Исфахан произошел мощный взрыв на военном заводе, производящем боеприпасы. Вблизи Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми россия атакует Украину. По информации СМИ, под ударом оказались четыре военных объекта в Иране, в том числе оборонное предприятие в городе Исфахан, еще одно — в городе Хой, нефтехимический завод в городах Азершехр и Кередж (провинция Альборз).