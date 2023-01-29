В иранской провинции Исфахан произошел мощный взрыв на производящем боеприпасы военном заводе. Иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что предприятие атаковали беспилотники.

Об этом пишет Reuters.

В то же время, представитель Службы безопасности сказал, что жертв нет, сообщает государственное вещание Ирана IRIB.

— Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны, и, согласно... заместителя губернатора Исфахана по вопросам безопасности, жертв нет, – отмечают медийщики.

Официальный представитель Мохаммад Реза Джаннесар позже заявил государственному телевидению: «Ущерб расследуется, а также причины и элементы, вызвавшие этот взрыв, будут объявлены позже».

Иранские медиа также сообщают об атаке дронов на объекты в городах Тебриз, Хамедан и Караджи.

Вблизи города Тебриз в провинции Восточный Азербайджан в Иране вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает CNN.