В иранской провинции Исфахан произошел мощный взрыв на производящем боеприпасы военном заводе. Иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что предприятие атаковали беспилотники.
Об этом пишет Reuters.
В то же время, представитель Службы безопасности сказал, что жертв нет, сообщает государственное вещание Ирана IRIB.
— Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны, и, согласно... заместителя губернатора Исфахана по вопросам безопасности, жертв нет, – отмечают медийщики.
Официальный представитель Мохаммад Реза Джаннесар позже заявил государственному телевидению: «Ущерб расследуется, а также причины и элементы, вызвавшие этот взрыв, будут объявлены позже».
Иранские медиа также сообщают об атаке дронов на объекты в городах Тебриз, Хамедан и Караджи.
Вблизи города Тебриз в провинции Восточный Азербайджан в Иране вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает CNN.
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В иранской провинции Исфахан произошел мощный взрыв на производящем боеприпасы военном заводе. Иранские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что предприятие атаковали беспилотники.
Об этом пишет Reuters.
В то же время, представитель Службы безопасности сказал, что жертв нет, сообщает государственное вещание Ирана IRIB.
— Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны, и, согласно... заместителя губернатора Исфахана по вопросам безопасности, жертв нет, – отмечают медийщики.
Официальный представитель Мохаммад Реза Джаннесар позже заявил государственному телевидению: «Ущерб расследуется, а также причины и элементы, вызвавшие этот взрыв, будут объявлены позже».
Иранские медиа также сообщают об атаке дронов на объекты в городах Тебриз, Хамедан и Караджи.
Вблизи города Тебриз в провинции Восточный Азербайджан в Иране вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает CNN.