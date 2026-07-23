Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув

У Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.

Про це повідомили в Національній поліції.

На Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: Нацполіції На Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: Нацполіції

Зазначається, що ДТП сталася 23 липня близько 14:40 на нерегульованому залізничному переїзді поблизу села Миколаївка Веселинівської громади.

За попередніми даними, водій фургона перетинав залізничний переїзд на забороняючий звуковий та світловий сигнал світлофора, після чого зіткнувся з вантажним потягом. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

На місці аварії працюють слідчі та криміналісти. Поліцейські регулюють рух транспорту та встановлюють усі обставини ДТП.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше у патрульній поліції пояснили, чому на Миколаївщині побільшало ДТП. Основною причиною аварій залишається перевищення швидкості.