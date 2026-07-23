 Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув

  • четвер

    23 липня, 2026

  • 21.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 21.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 17:10, 23 липня, 2026

Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув

У Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.

Про це повідомили в Національній поліції.

На Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: НацполіціїНа Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: Нацполіції
На Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: НацполіціїНа Миколаївщині фургон зіткнувся з вантажним потягом. Фото: Нацполіції

Зазначається, що ДТП сталася 23 липня близько 14:40 на нерегульованому залізничному переїзді поблизу села Миколаївка Веселинівської громади.

За попередніми даними, водій фургона перетинав залізничний переїзд на забороняючий звуковий та світловий сигнал світлофора, після чого зіткнувся з вантажним потягом. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

На місці аварії працюють слідчі та криміналісти. Поліцейські регулюють рух транспорту та встановлюють усі обставини ДТП.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше у патрульній поліції пояснили, чому на Миколаївщині побільшало ДТП. Основною причиною аварій залишається перевищення швидкості.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаївщина

Збитки від порушень природоохоронного законодавства сягнули ₴232 млн
Миколаївщина опинилася серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур
Миколаїв опинився серед найдоступніших міст України для оренди житла
Реклама
Читайте також:
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
новини
У Новобузькій громаді створять сектор опіки: на обліку вже 96 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Аліна Квітко
новини
Електротранс в Миколаєві розірве договір із новоствореною фірмою після аналізу цін на кабелі

Юлія Бойченко
новини
Після невдалого тендеру у Миколаєві знову шукають підрядника для ремонту їдальні ліцею №3

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаїв опинився серед найдоступніших міст України для оренди житла
Миколаївщина опинилася серед лідерів за обсягами збору ранніх зернових культур
Збитки від порушень природоохоронного законодавства сягнули ₴232 млн

У «Серці міста» у Миколаєві оновили лавки після травмування там дитини

Менше поливу, більше біорізноманіття, — депутатка Ряжських закликала створити у Миколаєві «кліматичні газони»

2 години тому

Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні