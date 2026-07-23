Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.
Про це повідомили в Національній поліції.
Зазначається, що ДТП сталася 23 липня близько 14:40 на нерегульованому залізничному переїзді поблизу села Миколаївка Веселинівської громади.
За попередніми даними, водій фургона перетинав залізничний переїзд на забороняючий звуковий та світловий сигнал світлофора, після чого зіткнувся з вантажним потягом. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
На місці аварії працюють слідчі та криміналісти. Поліцейські регулюють рух транспорту та встановлюють усі обставини ДТП.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Раніше у патрульній поліції пояснили, чому на Миколаївщині побільшало ДТП. Основною причиною аварій залишається перевищення швидкості.
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