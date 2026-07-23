Федоров відмовився від інших посад і назвав єдину, на яку погодиться

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Архівне фото: Офіс президента

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що після пропозицій президента Володимира Зеленського готовий погодитися лише на посаду очільника Міноборони.

Про це пише «Українська правда».

Федоров подякував президенту за запропоновані варіанти, однак зазначив, що, на його думку, перебіг війни реально можуть визначати лише три посади — президента України, головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони.

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— Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони. Жодна з інших посад немає реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в міністерстві оборони, — наголосив ексміністр.

Федоров також зазначив, що для нього не важливі посада чи статус. За його словами, головне — мати можливість реально впливати на результат і наближати перемогу України.

Він нагадав, що в січні 2026 року разом із командою прийшов до Міністерства оборони з планом завершення війни, який передбачав захист українського неба, зупинку російського наступу та удари по економіці РФ.

За словами ексміністра, протягом наступних шести місяців Міноборони реалізовувало цей план, завдяки чому Україна, на його думку, почала перехоплювати ініціативу на полі бою.

— Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити Росію до миру силою, — сказав він.

Раніше вже повідомлялось, що Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні посади у владі, зокрема віцепрем'єра з технологічного розвитку, однак той відмовився через нерозуміння причин свого звільнення з посади міністра оборони.

Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції колишній мінстр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації».