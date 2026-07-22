Федоров відмовився від альтернативних посад після звільнення з Міноборони

Михайло Федоров. Фото gettyimages

Президент Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні посади у владі, зокрема віцепрем'єра з технологічного розвитку, однак той відмовився через нерозуміння причин свого звільнення з посади міністра оборони.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Федоров пояснив свою відмову тим, що реалізувати стратегію зупинки Росії неможливо без реальних повноважень, які надає саме керівництво Міністерством оборони.

Він також апелював до того, що після призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ попередня команда МОУ могла б одразу долучитися до трансформації Сил оборони. Натомість новому очільнику відомства знадобляться місяці на формування команди та занурення в процеси.

Джерела також зазначають, що після відставки Олександра Сирського зникла формальна причина, на яку президент посилався раніше, пояснюючи відсутність рішення щодо призначення Федорова главою оборонного відомства.

Нагадаємо, під час своєї підсумкової пресконференції колишній мінстр оборони Михайло Федоров розповів, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова, але головком, мовляв, «поставив ультиматум» і «придумав, як розколоти країну».

Також Михайло Федоров заявив, що завдяки відкритим тендерам Міноборони зекономило близько 100 мільйонів доларів на закупівлі артилерійських снарядів і ще мільярди доларів — на закупівлі безпілотників.

На тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбуваються мітинги. У Миколаєві також відбувся мітинг із картонними плакатами, на який вийшло приблизно 30 людей. Учасники акції тримали написи «Шакали знову ошукали», «Вова є питання», «не туда воюєш» та «кохана ми вбиваємо інновації».

Згодом у медіа почали писати про відставку Олександра Сирського. Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація про звільнення з посади головнокомандувача не відповідає дійсності.

Крім того, після повідомлень про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського командувачі Сил оборони почали публічно висловлювати йому підтримку.