Война России против Украины ускорит отказ стран от нефти и газа, поскольку они предпочитают внутренние возобновляемые источники энергии как способ повышения безопасности поставок, а также сокращение углеродных выбросов.

Такой вывод из последнего годового энергетического прогноза сделали экономисты BP Plc, пишет Bloomberg.

Нефтяная компания видит значительно более резкое снижение спроса на ископаемое топливо в 2035 году по сравнению с анализом, проведенным до прошлогоднего вторжения.

— Повышенное внимание к энергетической безопасности в результате российско-украинской войны имеет потенциал для ускорения энергетического перехода, поскольку страны стремятся увеличить доступ к энергии, производимой внутри страны, значительная часть которой, вероятно, поступает из возобновляемых источников и другого неископаемого топлива, – сказал главный экономист BP Спенсер Дейл.

Российская война также приведет к снижению мирового ВВП, по меньшей мере, на 2% к 2025 году по сравнению с ожиданием год назад, заявили в ВР. Это означает, что выбросы также будут ниже предыдущих прогнозов. Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину на фоне постоянного российского энергетического шантажа страны ЕС стали отказываться от нефти и газа из РФ.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц агитирует за поставку газа из Ирака на фоне поиска Германии замены российского «голубого топлива» после широкомасштабной военной агрессии против Украины и введения санкций.