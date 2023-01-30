Со следующего учебного года в России должен появиться учебник истории, в который будет включен раздел о войне против Украины.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на министра образования РФ Сергея Кравцова.

— Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах, – сказал он.

По его словам, в этом учебнике школьникам «подробно расскажут о целях и задачах специальной военной операции» (так в России называют войну против Украины, – прим.).

Напомним, в Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.