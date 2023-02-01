Правительство Венгрии уволило сотни высокопоставленных военных лидеров во время самой масштабной реформы армии с момента присоединения страны к Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Шалай-Бобровницкий заявил, что увольнения касаются высших чинов армии, включая генералов. Причем, по его словам, наибольшую часть составляют полковники и подполковники.

Это был первый раз, когда правительство Венгрии подтвердило масштабы изменений, однако окончательное количество уволенных будет известно в следующем месяце.

Некоторые оппозиционные политики заявили, что целью реформы было ослабить западную ориентацию страны во время вторжения России в Украину и наполнить армию политическими сторонниками как следующий шаг в консолидации власти премьер-министра Виктора Орбана.

Однако Шалай-Бобровницкий отверг критику и сказал, что перемены назрели давно.

«Вы не можете иметь скрытых намерений, делая вещи такого масштаба», - сказал министр.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдьярто для «откровенного разговора» после этих слов.