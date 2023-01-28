Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

Об этом сообщает "Европейская правда».

По словам Виктора Орбана, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней «как о призе». По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является «ничейной землей».

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдьярто для «откровенного разговора» после этих слов.

Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт идет на умышленное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Напомним, на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.