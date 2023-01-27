На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

В эфире венгерского государственного радио Орбан заявил, что атомная энергетика не может подпадать под санкции, сообщает Reuters.

— Мы не разрешим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи, - сказал премьер Венгрии, отметив при этом, что «очевидно, необходимо наложить вето».

После начала полномасштабного российского вторжения Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию Росатом в санкционный список. Венгрия блокирует такие намерения, поскольку имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с Росатомом.