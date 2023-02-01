Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнять посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова будет предложен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

Глава правительства отметил, что его еще в начале российского вторжения в Украину неофициально просили стать посредником. Однако тогда он отказался, поскольку являлся лидером оппозиции, а не премьером.

В то же время Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что сейчас готов рассмотреть роль посредника, но для этого должно быть «подходящее время и правильные обстоятельства».

— Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не настаиваю, – сказал Беньямин Нетаньяху.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена пригласила в Израиль ПВО Hawk, чтобы передать их Украине.