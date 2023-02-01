Соединенные Штаты готовят Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов, в составе которого, как ожидается, будут впервые ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружения.

Об этом в ночь на 1 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США, осведомленных по этой теме.

О новом пакете помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Помощь будет включать вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin, сообщили официальные лица.

Один из чиновников сказал, что часть пакета поступит из фонда, позволяющего предоставлять оружие непосредственно с военных заводов, а не из запасов оружия в США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.