Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Об этом он сказал 31 января во время встречи с поляками, проживающими в Риге, пишет WPROST.pl.

Там Анджей Дуда рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины. Он отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно, потому что она нападает, грабит, убивает и пытается отнять свободу.

— Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь, – вспомнил Анджей Дуда.

Стоит отметить, что в январе 1654 гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе общий военный совет, по итогам которого гетман и казацкая старшина поклялись «неотступно быть им с землей и городами под большой рукой» московского царя. Им обещали, что будут охранять все права Гетманщины.

Многочисленные представители казацкой старшины, ряд казацких полков и городов, а также украинское духовенство отказались приносить присягу.

В марте 1654 г. в Переяславе был заключен военно-политический союз Гетманщины и Московского царства.

Напомним, украинских абитуриентов могут обязаться сдавать польский язык в рамках нового формата внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого в правительстве предлагают начать менять законодательство «уже сегодня».