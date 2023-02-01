Украинские абитуриенты могут обязаться сдавать польский язык в рамках нового формата внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого в правительстве предлагают начать менять законодательство «уже сегодня».

Соответствующую идею по включению польского языка в список предметов ВНО обсудила глава Минреинтеграции Ирина Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования во время совещания, пишет «УНИАН».

— Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня, – отметила Ирина Верещук.

Она заявила, что такая реформа будет актуальна, с учетом стремлений Украины интегрировать свою систему образования в европейское пространство. По ее словам, для этого украинцы должны знать языки стран-соседей.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что со своей стороны Польша готова сделать ответный шаг и включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.

— Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию, - добавила Ирина Верещук.

Ранее сообщалось, что растет количество граждан, которые чаще говорят на украинском языке дома , особенно за время полномасштабной войны.