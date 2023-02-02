Руководство РФ стремится привлечь в армию как можно больше людей, поэтому желает отличиться любой победой к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

— РФ – это страна странная, для них какие-то даты определяющие. Ближайшая дата – это 24 февраля, когда она начала активную войну против Украины. На эту годовщину им нужно о чем-то отчитываться перед населением, потому что их нужно сейчас привлекать в армию. Именно поэтому им нужно отметить какие-то победы до 24 февраля, – сказал Данилов.

Он напомнил, что россияне пытались что-то сделать к 100-летию создания СССР (22 декабря) и ко дню рождения Путина (7 октября):

- У них постоянно какие-то даты, но даты проходят, и решения тех вопросов, которые они хотели, нет, - резюмировал он.

Как сообщалось, Данилов заявил, что Россия готовится к «максимальной эскалации» в ближайшее время и не исключил, что Путин попытается осуществить еще одно наступление на Украину с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года.

Также Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.