Российские военные не перестают терроризировать гражданское население Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Сегодня ночью, 2 февраля, в 01:10 враг совершал артиллерийский обстрел по Очаковской общине. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, вчера, 1 февраля, в 13:15 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что в четверг, 26 января, российские оккупанты несколько раз обстреливали Николаевскую область. Разрушен дом в Куцурубской общине.