Министерство иностранных дел Австрии объявило, что высылает четырех российских дипломатов из Вены за деятельность в пользу спецслужб.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда».

«Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Два дипломата Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики», – говорится в заявлении.

Четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее одной недели, то есть до 8 февраля.

Напомним, Эстония высылает посла России из страны в ответ на аналогичные действия Кремля.