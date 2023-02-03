МИД Украины назвал психологическим и физическим насилием действия грузинского удачно в отношении гражданина Украины Михеила Саакашвили, призывал Грузию прекратить эту пытку и передать осужденному Украине.

Об этом сообщает МИД Украины.

«Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что грузинские власти действуют «в худших традициях НКВД СССР», когда применяет к Михеилу Саакашвили «психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни».

В ведомстве подчеркнули, что грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

МИД также призвал иностранные правительства и международные организации стать публично в защиту Михеила Саакашвили.

Как сообщалось, вечером 1 октября 2021 года власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране возбуждены уголовные дела.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».