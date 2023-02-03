В новый пакет помощи от США войдут ракеты наземного базирования с бомбовым наконечником, которые будут заказаны у Boeing Co.

Об этой помощи объявят уже сегодня, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиационную бомбу малого диаметра с наведением с помощью широко используемых спутников GPS и армейскую ракету, которая уже находится на вооружении украинских вооруженных сил. Как и другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время: официальный представитель отрасли сказал, что для первых поставок понадобится примерно девять месяцев после того, как ВВС заключат контракт.

Будут финансировать эти ракеты по Инициативе содействия безопасности Украины. По словам одного из чиновников, на оружие Boeing было выделено не более 200 миллионов долларов. Также в пятницу будет объявлено о выделении дополнительных 475 миллионов долларов США, которые должны пойти, в том числе на дополнительные противопехотные мины Claymore, зимние парки, 155-мм снаряды Excalibur с наводкой GPS, оборудование для поддержки ракет Patriot и ракетные пусковые установки Mk 153, сообщи американский чиновник, знакомый со списком.

Новая ракета Boeing с бомбовым наконечником была испытана трижды с 2015 года в партнерстве со шведской компанией Saab AB. По словам официального представителя отрасли, знакомого с результатами, во время учений снаряд пролетел более 81 миль (130 километров) и поразил цель в пределах 40 дюймов (102 сантиметров) от своей цели GPS. Это примерно вдвое больше, чем нынешние ракеты, выпущенные из пусковых установок Boeing, ставших ценным достоянием украинских сил.

В заявлении Boeing говорится, что этот заказ станет первой продажей оружия.

Напомним, что Соединенные Штаты готовят Украине новый пакет военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов, в составе которого, как ожидается, впервые будут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружения.