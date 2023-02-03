В Литве собрали 5 миллионов евро на радары для украинской системы противовоздушной обороны. Только за один час литовцам удалось собрать более миллиона евро.

Об этом в своем Twitter написал координатор сбора Андрюс Тапинас.

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые сбросят деньги в течение одного часа с 8 до 9 утра. В итоге Тапинас сообщил, что за это время люди направили 1,006 миллиона евро. Компания удвоила полученную сумму.

Таким образом, литовцы смогли завершить сбор в 5 миллионов евро. Все деньги пойдут на покупку многофункциональных тактических радаров. Они будут наблюдать за воздушным пространством вокруг критически важных украинских объектов, таких как электростанции, водонапорные башни.

Ранее сообщалось, что в Литве собрали средства на второй морской беспилотник для Украины, сбор на третий дрон — в процессе.