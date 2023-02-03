Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, в рамках которого Стокгольм предоставит Украине ракеты противовоздушной обороны и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Как пишет "Европейская правда», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия обратилась в Швецию с просьбой предоставить пусковые установки для совместимой с IRIS-T противоракетной системы. По словам людей, знакомых по этому вопросу, переговоры также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных Украине.

По словам собеседников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы IRIS-T в этом году, после того как первая прибыла в октябре.

Напомним, правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1.