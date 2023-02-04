Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже около 130 590 человек и сотен единиц военной техники.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ утром 4 февраля.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составили:
Напомним, что за прошедшие сутки, 3 февраля, российская армия дважды открывала огонь по Очаковской общине в Николаевской области.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже около 130 590 человек и сотен единиц военной техники.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ утром 4 февраля.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составили:
Напомним, что за прошедшие сутки, 3 февраля, российская армия дважды открывала огонь по Очаковской общине в Николаевской области.