Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже около 130 590 человек и сотен единиц военной техники.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ утром 4 февраля.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составили:

личного состава - около 130 590 (+720) человек ликвидировано,

танков – 3218 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 6394 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 2220 (+5) ед.

РСЗО – 460 (+0) ед.

средства ПВО - 225 (+3) ед.

самолетов – 294 (+0) ед.

вертолетов – 284 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13) ед.

специальная техника – 203 (+1).

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 февраля, российская армия дважды открывала огонь по Очаковской общине в Николаевской области.