



За прошедшие сутки, 3 февраля, российская армия дважды открывала огонь по Очаковской общине в Николаевской области.

Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

По его данным, атаки произошли в 13.19 и 23.22. В результате обстрела из реактивной системы залпового огня оккупантов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет.

— Также 3 февраля, в 13.44 враг наносил удары со ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет, – написал Ким.

Напомним, что 2 февраля, враг обстрелял две общины Николаевской области. Из-за постоянных обстрелов глава Николаевской ОВ подчеркнул, что жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской общин призывают пока не возвращаться назад.