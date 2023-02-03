Жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской общин призывают пока не возвращаться назад, поскольку до сих пор существует опасность вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью с Василием Головановым.

По словам Кима, 96% обстрелов приходится сейчас на Очаковскую и Куцурубскую общины.

— Это вот Кинбурнская коса и Очаковское общество – они рядом. Остальные области живут более или менее спокойно, люди живут и возвращаются, – заявил глава области.

Также Ким напомнил, что Кинбурнская коса находится в «серой зоне», а Куцурубская и Очаковская община под постоянными обстрелами люди там живут в стадии войны до сих пор. Виталий Ким заявил, что сейчас не стоит возвращаться в три населенных пункта на Кинбурнской косе, Очаковской и Куцурубской общинах.

– Все остальные – в принципе безопасны. Там есть несколько сел на границе, где была линия фронта, нуждающихся в разминировании, но количество этих сел с каждым днем уменьшается, – пояснил глава ОВД.

Напомним, что электроснабжение вернули более чем в 60 населенных пунктов Николаевщины, которые долгое время были без него.