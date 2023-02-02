В Николаевской области осталось 27 населенных пунктов из 88, которые долгое время были без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина — Укринформ», пишут «НикВести».

— Из 88 населенных пунктов, долгое время без электричества, осталось подключить 27, работы продолжаются. По газу осталось 11 из 17, которые нужно подключить. Проблема — отдаленные населенные пункты, где проживают 20 семей, а туда повреждено 16 километров линий электросетей. Сейчас мы стараемся восстановить все, включая сети в отдаленные села. Основные уже восстановили, – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.