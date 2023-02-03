За прошедшие сутки, 2 февраля, враг обстрелял две общины Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА.

Вчера, 2 февраля, в 13:10 враг совершил обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Также вчера в 13:50 враг нанес удары со ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет.

В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что 9 января Очаков подвергся сильным обстрелам. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов . В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и с РСЗО . Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.