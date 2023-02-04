Несмотря на наложенные в Россию санкции, турецкие компании продают РФ американскую электронику, запчасти и другие товары, которые использует армия страны-агрессора. Этим занимаются не менее 13 турецких фирм.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Закупками из Турции занимаются десять подсанкционных российских компаний. Начиная с марта прошлого года они успели закупиться на $18,5 миллиона, приобретя автотехнику, резиновые изделия, электрогенераторы и многое другое.

Среди главных покупателей – корпорация «Тактические ракеты», производящая вооружение для российского флота, а также компания «Промтехнология» – производитель стрелкового оружия для армии.

Напомним, что Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств, чтобы выиграть войну.