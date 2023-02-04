Российский оккупант признался своей жене, что на захваченной территории Украины он убивал детей. Она от таких признаний осталась в шоке.

Об этом сообщает пресс-служба на странице ГУР МО Украины.

- Ты говоришь, что убивал всех подряд, ты что и детей убивал? Почему ты мне за это ничего не говорил? – удивленно спрашивает женщина своего оккупанта.

Женщина и дальше задавала себе вопрос, как именно Украина «будет расплачиваться». Она считает, что в любом случае Украина «отдаст определенную часть территории», поэтому, по ее словам, лучше это «отдать» РФ.

— Я удивляюсь, вот Европа им помогает, они думают, что это просто помощь? Это ведь не просто помощь, а с надеждой, что им вернут эти деньги. Столько денег и зачем? – удивляется жена оккупанта.

Напомним, что оккупанты признаются, что уровень боеспособности российской армии низкий, а все вторую армию мира «только «картинная демонстрация». Кроме того, российские полковники в Сирии «уменьшили» себе звание, чтобы не ехать в Украину.

Россияне не оставляют планов сбежать из Украины на фоне плохой поставки войск и провалов на фронте.