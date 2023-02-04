Николаевские военные летчики просят поддержать петицию о присвоении звания Героя Украины их коллеге Даниилу Мурашко.

Об этом сообщили в 299-й бригаде тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Напомним, Мурашко погиб 27 января во время боевого вылета. Он отвел свой подбитый самолет от населенного пункта, пожертвовал своей жизнью ради мирных жителей.

Во время отражения вооруженной агрессии рашистов Данило Мурашко совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушным средствам и истребителям противника уничтожили около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн с топливом, более 600 человек живой силы оккупантов. Неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника.

— Он был ярким примером для военнослужащих подразделения и части выполнения служебных обязанностей, мужества, героизма и патриотизма. Имеет знаки отличия: Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (имеет все три ступени) и Стальной крест. Посмертно Данилу Мурашко присвоено звание майора. У героя осталась жена, – говорится в сообщении.