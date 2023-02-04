Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины ряд бывших чиновников времен Януковича.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на источники в СБУ.

В частности, речь об эксглаве Администрации Януковича Андрее Клюеве, эксглаве МВД Виталие Захарченко, эксминистре образования Дмитрии Табачнике, эксминистре доходов и сборов Александре Клименко и бывшем главе СБУ Александре Якименко.

— Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по поводу лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, – сказал глава государства в вечернем обращении.

По словам Зеленского, в воскресенье «будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО».

10 января Зеленский подписал указ о лишении гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.