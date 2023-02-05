Создание частных армий в России указывает на подготовку к мафиозной войне за раздел территории РФ.

Об этом сказал российский оппозиционный политик и социолог Игорь Яковенко на телеканале «Эспрессо», пишет УНИАН .

Он напомнил о владельце ПИК «Вагнера» Евгении Пригожине, которому удалось создать частную военную компанию с полным финансированием со стороны государства.

— В России назревает явно процесс, который ускорит падение путинского режима параллельно с тем, что этот режим будет терпеть поражение на поле битвы. Это то, что называется переходом войны империалистической в мафиозную войну. Сейчас идет приватизация армии. Кто ведь такой Пригожин? Это вообще патологическое явление – происходит приватизация армии, превращение армии в частную при поддержке государства, – отметил он.

По данным Игоря Яковенко, сейчас «Вагнер» составляет 20% общей численности российской армии на фронте. Он считает, что такое растяжение армий свидетельствует о подготовке к мафиозной войне.

– Это абсолютно патологическая ситуация. И таких частных военных компаний, чуть поменьше, почти 20. Есть фактически частная армия у Кадырова, имеет частную армию Тимченко, кошелек Путина. Уже сам Шойгу также имеет частную армию. Это ошеломляюще: министр обороны создает частную армию! Это при том, что он фактически является министром той же армии, созданной российским государством, – подчеркнул политик.

По его мнению, в результате серьезного военного поражения, этакого «украинского Сталинграда», Путина прекратят бояться и начнется мафиозная война за раздел России.

Напомним, Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину, ответственному за тысячи военных преступлений в Украине.