Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину, ответственному за тысячи военных преступлений в Украине.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор отметил, что по данным следствия, фигурант был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима, отметил генпрокурор.

— Руководитель этого ПИК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой россии. Преступная «элита» террористического режима, – заметил Костин.

Он отметил, что прокуроры уже провели допросы двух бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен нашим норвежским коллегам.

Офис Генпрокурора отмечает, что руководителю ППК «Вагнер» инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Ранее сообщалось, что частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.