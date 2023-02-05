В воскресенье, 5 февраля, в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 вертолетов Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщает «Белорусский Гаюн» , в период с 09:00 до 10:30 с аэродрома «Лунинец» на аэродром «Мачулищи» перебазировались 12 вертолетов ПКС РФ, среди которых были Ми-8 и Ми-24.

Ранее сообщалось, что из «Мачулищ» в «Лунинец» была переброшена группа из 11 вертолетов ПКС РФ, теперь они все вернулись обратно. Иными словами, отведено значительно дальше границы с Украиной.

Напомним, Россия использует железнодорожные цистерны для опрокидывания военнослужащих в Беларусь.