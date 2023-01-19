Россия использует железнодорожные цистерны для переброски военнослужащих в Беларусь.

Об этом сообщило белорусское издание «Наша нива».

По данным источников, внутри цистерн перевозят людей. Таким образом, россияне вводят в заблуждение спутниковый и визуальный мониторинг грузов. Транспортируют ли таким образом военную технику и боеприпасы в Беларусь, пока неизвестно.

Генштаб ВСУ 29 декабря сообщал, что у украинских границ находится вдвое меньше российских военных, чем было 24 февраля в начале вторжения.

Однако информация «Нашей Нивы» о переброске российских войск в цистернах свидетельствует о том, что присутствие российских войск в Беларуси может быть больше.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что россияне готовят примерно 200 тысяч новых солдат и что он не сомневается в том, что они попытаются во второй раз пойти на Киев. Министр обороны Алексей Резников и командующий ОК «Юг» тоже считают, что Россия планирует в феврале 2023 года начать очередную волну наступления.

Ранее аналитики ISW заявили, что риск повторного вторжения РФ в Украину из Беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое участие Минска в войне очень маловероятно.